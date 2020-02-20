Копьеметатель Алексей Котковец на Кубке Беларуси установил национальный рекорд среди молодежи

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копьеметатель Алексей Котковец сегодня в четвертый раз переписал национальный рекорд в молодежной возрастной категории, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

На соревнованиях по длинным метаниям во время Кубка Беларуси в первом выходе в сектор Алексей Котковец метнул копье на 82,84 м. В прошлом году он трижды переписывал рекорд страны (82,45 м, 82,46 м, 82,63 м). Такой результат позволил Алексею Котковцу подняться на вторую строчку мирового рейтинга среди взрослых спортсменов и стать победителем Кубка.

Победительницей Кубка Беларуси в метании копья среди женщин стала Татьяна Холодович с результатом 67,17 м. Она возглавила мировой рейтинг, вплотную приблизившись к национальному рекорду (67,47 м).

В метании копья среди мужчин лучшим стал Александр Козловский с результатом 79,11 м. Показанная длина позволила ему замкнуть топ-4 мирового рейтинга.

Анна Малыщик одержала победу в метании молота среди женщин с лучшим результатом сезона в мире - 75,45 м.

В мировой топ-лист попал и 22-летний молотобоец Александр Шиманович. В финальной попытке он отправил снаряд на 75,07 м - это 6-й результат в мире. Александр Шиманович выступал во взрослой возрастной категории, хотя может соревноваться в категории "Молодежь".-0-

Фото БФЛА