Копьеметатель Алексей Котковец выполнил квалификационный норматив на Игры в Токио

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копьеметатель Алексей Котковец выиграл золото международного турнира по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича в Бресте и выполнил квалификационный норматив на Игры в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу и 21-й для белорусских легкоатлетов пропуск на Олимпиаду в столице Японии представителю дружины Брестской области принес результат 85 м 10 см. Серебряным медалистом турнира памяти прославленного наставника стал атлет из Минской области Павел Мелешко, копье которого улетело в лучшей попытке на 82 м 30 см. Бронзовую медаль с личным рекордом выиграл Валерий Изотов из команды Брестской области. Его итоговый результат - 79 м 90 см.

В стартах молотобойцев с личным рекордом 77 м 36 см победил Юрий Васильченко из коллектива Минской области. Вторая позиция в итоговом протоколе осталась за Александром Шимановичем из Гродненской области - 74 м 63 см. Его земляк Николай Башан занял третье место - 74 м 52 см.

Таким образом, сразу трое метателей выполнили нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Напомним, что помимо копьеметателя Алексея Котковца, необходимый для этого результат показали метатель диска Евгений Богуцкий и специализирующаяся на метании молота Анастасия Маслова.

Для лидеров национальной команды данный старт - отличная возможность проверить свои силы накануне Кубка Европы по метаниям, который пройдет в хорватском Сплите с 8 по 9 мая. Завтра в спор за награды мемориала Евгения Шукевича в Бресте вступят спортсмены, выступающие в младших возрастных группах.-0-