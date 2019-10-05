Копьеметатели Алексей Котковец и Павел Мелешко не вышли в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские копьеметатели Алексей Котковец и Павел Мелешко не смогли выполнить квалификационный норматив и остались вне финала чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Котковец, выступавший в группе В, свой лучший выход в сектор завершил, метнув снаряд на 82 м 08 см. Это 14-й результат дня. Павел Мелешко из группы А остановился на отметке 75 м 14 см и занял 27-ю позицию в протоколе состязаний.

Тройку лидеров после первого дня соревнований копьеметателей составили немец Йоханнес Веттер (89 м 35 см), эстонец Магнус Кирт (88 м 36 см) и Андерсон Петерс из Гренады (85 м 34 см).-0-