Копьеметательница Татьяна Холодович заняла 2-е место на турнире в Швейцарии

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович завоевала серебряную медаль в метании копья на престижном турнире Spitzen Leichtathletik Luzern 2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время Татьяна лидировала в промежуточном протоколе. В третьей попытке она показала результат 65 м 58 см. Лишь в шестом выходе в сектор белоруску смогла превзойти австралийка Келси-Ли Барбер - 67 м 70 см. Удачная заключительная попытка Татьяны Холодович на 66 м 18 см позволила подняться ей лишь на вторую ступень пьедестала почета. Бронзовым призером стала Кристин Хуссонг из Германии - 64 м 62 см. Немецкая легкоатлетка в субботу, 6 июля, на этапе "Бриллиантовой лиги" победила с результатом 66 м 59 см, Татьяна Холодович была пятой - 62 м 07 см.

Лучший результат белоруски в текущем сезоне - 67 м 22 см, который она показала во время II Европейских игр на стадионе "Динамо" в Минске.

Для белорусской метательницы копья важными стартами в текущем летнем сезоне также станут матчевая встреча Европа-США, которую 9-10 сентября примет Минск, и чемпионат мира (с 27 сентября по 6 октября) по легкой атлетике в Дохе.-0-