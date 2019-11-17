Кореец Юн Хо Ким, американка Бриттани Боу и голландец Кьелд Нейс выиграли золото на этапе КМ по конькобежному спорту

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кореец Юн Хо Ким, американка Бриттани Боу и голландец Кьелд Нейс выиграли золотые медали этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске на дистанциях 500 и 1500 м у мужчин и 100 м у женщин. Белорусы в споре за награды не участвовали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 500 м у мужчин в группе А не было равных корейцу Юн Хо Киму, который показал на финише время 34,870 сек. В тройку призеров попали китайский спортсмен Гао Тинъюй (34,913 сек.) и представитель Нидерландов Даи Даи Нтаб (34,916 сек.).

На 1000 м у женщин в элитном дивизионе не было равных титулованной американке Бриттани Боу, установившей рекорд трека, который отныне на этой дистанции равен 1 мин. 15,354 сек. Серебром пополнила свою коллекцию наград голландка Йорин Тер Морс (1 мин. 15,950 сек.). Бронза у Екатерины Шиховой из России (1 мин. 15,962 сек.).

Дистанцию 1500 м у мужчин быстрее всех преодолел голландец Кьелд Нейс, показавший результат 1мин. 46,223 сек. Второе место оставил за собой россиянин Денис Юсков (1 мин. 46,456 сек.). Замкнул тройку сильнейших еще один представитель Нидерландов Томас Крол (1 мин. 46,498 сек.).

На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, "Минск-Арена".-0-

Фото Белорусского союза конькобежцев