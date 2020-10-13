Коронавирус выявили у двоих участников велогонки "Джиро д'Италия"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тесты на коронавирус у двоих велогонщиков, принимающих участие в многодневной гонке "Джиро д'Италия", дали положительный результат, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы Гранд-тура.

С 11 по 12 октября среди участников веломногодневки провели 571 тест. По одному положительному результату было выявлено в командах Sunweb и Jumbo Visma. Имена заболевших не называются. Также среди зараженных сотрудники команд Mitchelton-Scott (четыре человека), AG2R La Mondiale и INEOS (по одному человеку). В итоге в Mitchelton-Scott приняли решение сняться с соревнований.

Что касается спортсменов, то одним из тех, чей результат теста оказался положительным, является нидерландский велогонщик Стивен Крейсвейк, который вынужден был прекратить состязания. Сообщение об этом размещено на официальном сайте команды Jumbo Vismа.-0-