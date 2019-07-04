Косовский "Либурн" - один из соперников "Столицы" в квалификации ЛЧ по мини-футболу

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групп предварительного и основного этапов Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси минская "Столица" с 8 по 13 октября примет турнир группы 7 основного раунда. Пока известен лишь один оппонент минчан - косовский клуб "Либурн". Еще два соперника определятся в начале сентября после завершения матчей групп предварительного этапа.

В элитный раунд выйдет только победитель группы 7.-0-