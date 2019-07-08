Котов: на каждом объекте II Европейских игр удалось создать команду профессионалов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На каждом объекте II Европейских игр удалось создать команду профессионалов, без которой провести завершившийся форум на высоком уровне не представлялось возможным. Об этом рассказал журналистам сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора фонда II Европейских игр Анатолий Котов.

"Команда дирекции приобрела колоссальный опыт в проведении таких масштабных мероприятий. На каждом объекте (это касается не только спорта) удалось создать сплоченный коллектив, команду профессионалов, которые четко знали, что им необходимо делать и как поступить в той или иной ситуации. Не перестану благодарить и нашу армию волонтеров (более 8 тыс.). Без их помощи, профессионального и ответственного подхода к исполнению своих обязанностей мы бы не получили столько положительных оценок от иностранных гостей. Ребята смогли проделать огромный пласт работы, продемонстрировали знания и умения. Многие из них уже отмечены и получили награды", - сказал Анатолий Котов.

Студенты минских вузов оценят и произошедшие изменения в студенческом кампусе, который на время игр стал Деревней атлетов. "Временные неудобства, которые испытывали студенты весной, теперь превратились в плюсы: это и новый стадион у медуниверситета, новая поликлиника для нужд студентов и жителей района, дополнительно введены в строй два общежития. Столовые для атлетов на территории деревни теперь будут трансформированы в спортивные объекты", - сказал Анатолий Котов.

По мнению начальника отдела по развитию олимпийского движения НОК олимпийского чемпиона в гребле на каноэ Дмитрия Довгаленка, белорусские болельщики в полной мере ощутили атмосферу крупных спортивных турниров, за которыми ранее могли наблюдать лишь по телевидению. "Наследие II Европейских игр еще предстоит оценить. Обновленная инфраструктура на спортивных сооружениях позволяет проводить турниры уровня чемпионатов мира. К примеру, гребной канал в Заславле отвечает всем требованиям и превосходит многие аналогичные объекты в Европе. Это же касается и гимнастических видов спорта. Беларусь и далее готова принимать соревнования высокого уровня", - подчеркнул Дмитрий Довгаленок.

Участники пресс-конференции выразили мнение, что проведение Европейских игр в Минске придало новый импульс этому проекту. "Внимание со стороны президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который прилетел в Минск на церемонию закрытия из Осаки, показателен, - отметил Анатолий Котов. - Интерес к Европейским играм возрастает, и Беларусь в этом сыграла одну из ведущих ролей".

На II Европейских играх с 21 по 30 июня разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Медальный зачет выиграли спортсмены из России, завоевавшие 109 медалей, 44 из которых золотые. Белорусские атлеты (221 участник) показали один из лучших результатов в истории выступления на крупных международных стартах - 69 медалей, из них 24 золотые.

Для Беларуси II Европейские игры стали также значимым культурным событием. Часть культурной программы игр и масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство" - выставка в Национальном центре современных искусств "Казимир Малевич и XXI век", в художественной галерее Михаила Савицкого - выставка исторического фехтования "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса". В Минской городской ратуше представили крупнейшую в мире частную коллекцию уникальных олимпийских артефактов. Всего проведено более 50 культурных мероприятий, посвященных II Европейским играм.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке