Котов: после проведения Европейских игр Беларусь может принять соревнования по многим видам спорта

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После проведения II Европейских игр Беларусь может принять соревнования самого высокого уровня по многим видам спорта. Об этом рассказал сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

Он подчеркнул, что Беларусь обрела серьезное наследие после II Европейских игр. "Теперь наша страна, уверен, может сама выбирать, какие спортивные турниры проводить. Представители международных федераций увидели нашу базу и возможности по проведению крупных международных стартов. Насколько мне известно, отдельные федерации уже интересуются возможностью организации крупных соревнований. Одно из условий организации мультиспортивного форума - проведение турниров на новом оборудовании, которое теперь есть на каждом из спортобъектов игр", - отметил Анатолий Котов.

III Европейские игры пройдут в Польше, и, по словам заместителя директора фонда, коллеги из этой страны уже обратились к Беларуси с просьбой о консультации по организации предстоящего форума.

В программе II Европейских игр в Минске проведены соревнования по 15 видам спорта, в восьми из них состязания были квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). Во время спортивного форума было задействовано 12 спортивных объектов столицы, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену", Дворец спорта. 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград.

Первое место в медальном зачете заняли атлеты России - 109 медалей, белорусская сборная с 69 наградами разместилась на втором месте. Это самый крупный успех белорусских атлетов на международных стартах.

Всего медали II Европейских игр завоевали представители 44 стран.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке