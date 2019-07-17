Ковальчук: белорусские гребцы на II Европейских играх подтвердили свой высокий уровень

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх подтвердила свой высокий уровень, заняв первое место в командном зачете, заявил сегодня во время чествования атлетов министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошедшем масштабном форуме в Минске гребцы завоевали десять наград, пять из которых - золотые.
"Ваш результат - труд большого количества специалистов на протяжении нескольких сезонов. Сборная по гребле на байдарках и каноэ является флагманом среди национальных команд по уровню результатов выступления на международных стартах уже на протяжении многих лет. Впереди вас ждут не менее серьезные старты - чемпионат мира, Олимпийские игры в Токио. Теперь вам необходимо сосредоточиться именно на этих соревнованиях", - отметил Сергей Ковальчук.
Главный тренер национальной сборной Владимир Шантарович поблагодарил всех, кто участвовал и помогал в подготовке к II Европейским играм. Он также заострил внимание на развитии базы по гребле на байдарках и каноэ в регионах, привел в пример Житковичи, где недавно появился современный небольшой комплекс для занятий греблей.
В Министерстве спорта и туризма сегодня также чествовали представителей дзюдо, греко-римской борьбы.
Почетными грамотами и грамотами Министерства спорта и туризма награждены спортсмены и тренеры национальных команд, обеспечивших высокие результаты на домашнем мультиспортивном форуме.
Всего белорусские атлеты по итогам II Европейских игр завоевали 69 медалей: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых.
II Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня. 4 тыс. спортсменов из 50 государств соревновались в 15 видах спорта.-0-
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