Ковальчук: ЧЕ по индор-хоккею придаст новый импульс развитию этого вида спорта в Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение в Минске чемпионата Европы по индор-хоккею придаст новый импульс развитию этого вида спорта в Беларуси. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сегодня на встрече с президентом Европейской федерации хоккея на траве (EHF) Марийкой Флерен, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Сергей Ковальчук рассказал гостье о государственной политике развития спорта в стране, в том числе детско-юношеского. Он отметил, что за последние годы спортивная инфраструктура Беларуси заметно изменилась: возведены новые арены, стадионы и площадки, созданы прекрасные условия для проведения соревнований любого уровня. "Уверен: чемпионат Европы по индор-хоккею придаст новый импульс развитию этого интересного и зрелищного вида спорта в нашей стране", - подчеркнул министр.

Марийка Флерен

Президент EHF поделилась впечатлениями от Минска: "У вас прекрасный город, великолепные спортивные объекты, доброжелательные люди. Приятно, что ваша женская команда по хоккею на траве прогрессирует, показывая зрелую, грамотную игру. Не сомневаюсь, что нынешний чемпионат Европы пройдет на самом высоком уровне".

ХХ Чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходит во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших команд Европы: сборные Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии. Чемпионат станет отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света. Женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею является двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах наши девушки завоевали бронзовые награды. В 2018 году команда заняла третье место на Кубке мира.-0-

Фото Минспорта