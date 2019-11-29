Ковальчук: качественный подход в подготовке резерва обеспечит спокойную смену поколений спортсменов

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Качественный подход в подготовке спортивного резерва обеспечит спокойную и достойную смену поколений спортсменов. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на выездном заседании коллегии ведомства в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестке дня заседания - состояние и перспективы подготовки спортивного резерва в регионе. По отдельным видам спорта в Гомельской области, как и в республике в целом, встает вопрос перехода перспективных ребят из детского спорта во взрослый. Есть узкие места в организации промежуточного звена - юношеского, молодежного. "Мы набираем достаточное количество детей, работу организуем по всем видам спорта, однако при переходе на взрослый уровень основная масса юных способных спортсменов теряется. В итоге не доходим до необходимого стране результата. И только качественный подход в подготовке резерва обеспечит спокойную смену поколений спортсменов", - уверен Сергей Ковальчук.

В советские времена система была выстроена, однако, по словам министра, сегодня в отдельных видах спорта она утрачивает позиции. "Почему в гребле на байдарках и каноэ выстроенная система и сейчас дает результат, а в игровых видах спорта, к примеру, футболе, этого результата нет? Важна качественная подготовка достойной смены, особенно в тех видах спорта, где Беларусь стабильно удерживает высокие позиции. Если топовые спортсмены заявляют о завершении профессиональной карьеры, никакой растерянности и паники быть не должно. Молодые, талантливые и по-хорошему амбициозные ребята из перспективы должны становиться основным потенциалом, из ведомых превращаться в ведущих", - донес позицию главы государства Сергей Ковальчук. Он также подчеркнул, что важно выявить болевые точки в каждом регионе и досконально проработать их, чтобы исправить ситуацию.

Во время заседания прозвучали предложения по решению обозначенной задачи. Одно из них - создание аналитического центра либо группы, специализирующихся на детальном изучении и отслеживании ситуации с продвижением и успехами каждого спортсмена. Глубокий аналитический срез, по мнению выступающих, даст целостную картину.

Начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский одним из шагов видит увеличение набора учащихся в основную кузницу чемпионов в регионе - Гомельское государственное училище олимпийского резерва. Здесь обучаются перспективные учащиеся со всей области, в том числе из сельской местности и территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. На протяжении последних лет его база остается одной из лучших в стране. По плану комплектования на 2019/2020 учебный год здесь по 13 видам спорта обучаются 435 человек: 305 в Гомеле и 130 в филиале в Мозыре. "При этом материально-техническая база, с учетом наполняемости учебных классов и общежитий, позволяет размещать до 530 учащихся", - рассказал он, инициируя рассмотрение вопроса об увеличении контингента училища. По мнению Дениса Езерского, это позволит активизировать поиск наиболее одаренных спортсменов из сельской местности, а также значительно улучшить условия для подготовки резерва.

Практика выездного рассмотрения развития отрасли с глубокой аналитикой в разрезе ситуации отдельно взятого региона продолжится.-0-