Ковальчук: на II Европейские игры белорусские атлеты ставят амбициозные цели

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейские игры белорусские атлеты ставят амбициозные цели. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук после заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы о ходе подготовки к главному спортивному событию нынешнего года - II Европейским играм, министр сказал, что в видах спорта, которые будут представлены на предстоящем в июне мультиспортивном форуме, белорусские атлеты показывают высокие результаты. " Провели анализ, могу сказать, что в 2017 году в десяти видах спорта, которые будут представлены на Играх, завоевана на чемпионате Европы 51 медаль, в 2018-м - 50. На II Европейские игры белорусские атлеты ставят амбициозные цели. От домашних Европейских игр все ждут достойного выступления спортсменов. Сейчас все находятся в высокой степени готовности на завершающей стадии подготовки к предстоящим стартам", - отметил Сергей Ковальчук.

На заседании Исполкома НОК затрагивался и вопрос взаимодействия спортивных федераций. Министр спорта и туризма подчеркнул, что работу этих общественных организаций необходимо строить системно, должен быть налажен обмен опытом, в том числе и с Национальным олимпийским комитетом.

Минск был выбран столицей II Европейских игр на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов 21 октября 2016 года. С 21 по 30 июня 2019 года будет разыграно 199 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах по 15 видам спорта.

В настоящее время подготовку к Европейским играм ведут 269 белорусских атлетов.

Участникам Европейских игр в Минске в некоторых видах спорта будет предоставлена возможность выполнения квалификационных нормативов и требований к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.

Белорусские спортсмены на I Европейских играх в Баку в 2015 году завоевали 43 награды, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые медали.-0-