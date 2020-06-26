Ковальчук наградил лучших выпускников БГУФК

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 26 июня наградил лучших выпускников БГУФК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля и ректор БГУФК Сергей Репкин. Среди вчерашних студентов, отмеченных грамотами, памятными подарками от Минспорта, и получивших приглашения на Республиканский балл выпускников учреждений высшего образования, были олимпийская чемпионка, фристайлистка Анна Гуськова и стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Ирина Шмакова.

Сергей Ковальчук сказал, что окончание вуза - это лишь одна из жизненных ступенек. Чтобы преуспеть, нужно не останавливаться, а все время двигаться вперед, заниматься самообразованием, повышать уровень своей квалификации. "Перед вами открываются новые дороги и прекрасные возможности. Важно не сбиться с ориентиров. Время сейчас непростое, особенно для молодых людей. Кажется, что весь мир уже в кармане, а на самом деле нужно приложить еще очень много усилий, чтобы крепко стоять на ногах. Рядом с вами будут более опытные, мудрые люди - коллеги, тренеры, родители. Прислушивайтесь к ним, перенимайте лучшее, замечайте хорошее, не зацикливайтесь на плохом. Верю, что вы успешно пополните ряды работников нашей отрасли и добьетесь высоких результатов", - отметил министр и пожелал выпускникам БГУФК крепкого здоровья, оптимизма, удачи, исполнения желаний и успехов в дальнейшей деятельности на благо страны.-0-

Фото Министерства спорта и туризма