Ковальчук: наша задача - перезагрузить существующую систему в футболе

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существующая система в футболе будет перезагружена. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук по итогам совещания с главой государства по развитию футбола и спортивной отрасли в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас не тот уровень, которого ожидают от футбола страна, народ, наши болельщики. И сегодня основная задача - систему, которая есть, перезагрузить, совершенствовать эту систему", - сказал Сергей Ковальчук.

По словам министра, в первую очередь надо будет обратить внимание на детский футбол. Вторая проблема - нехватка высококвалифицированных тренеров. "Тренеры сегодня не обладают теми навыками, знаниями, умениями и качествами, которые должны быть, чтобы показывать результат. Поэтому наш университет физической культуры, Белорусская федерация футбола должны самым пристальным образом посмотреть на подготовку тренеров", - подчеркнул руководитель спортивного ведомства.

Футбольной инфраструктуры в стране достаточно, считает Сергей Ковальчук. "Сегодня нам нужно повернуться к методикам, системе, к работе тренеров, работе с детьми. На уровне детского футбола выстроить профессиональную работу. Если она будет выстроена правильно, результат будет", - убежден он.

Министр напомнил, что утверждена концепция развития белорусского футбола до 2028 года, то есть на два олимпийских цикла. "Если мы все пошагово сделаем, будет результат к 2028 году", - обозначил перспективы Сергей Ковальчук.-0-

Базанов назвал "засилие иностранцев" одной из причин неудачных выступлений сборной Беларуси по футболу