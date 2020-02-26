Ковальчук о проведении ЧЕ по биатлону: в крови белорусов помогать в трудную минуту

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крови белорусов помогать людям в трудную минуту. Об этом сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, выступая перед финалом суперспринта у мужчин на чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах", передает корреспондент БЕЛТА.
"С особым удовольствием приветствую любителей биатлона в "Раубичах" и поздравляю с очередным спортивным мероприятием, которое проводится в Беларуси. В этом году погода преподносит множество сюрпризов, зимой держится аномальная погода, и Международный союз биатлонистов обратился к нам с просьбой принять и провести чемпионат Европы, - сказал министр. - Мы откликнулись и сделали все для проведения этих соревнований. Наши болельщики любят биатлон. И в крови белорусов - оказывать помощь в трудную минуту". Глава спортивного ведомства добавил, что белорусский биатлон богат славными традициями и в стране есть перспектива для развития этого вида спорта.
Сегодня соревновательный день завершится финальной гонкой суперспринта у девушек.
Состязания продолжатся 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.
Всего участие в континентальном форуме принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.
Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма и представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-