Ковальчук: работа с гандболистами в СКА стала примером для подражания

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук высоко оценил качество подготовки молодых гандболистов в столичном СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на "СБ - Беларусь сегодня".

"Чемпионат Европы по гандболу получился крайне показательным. Сборная Беларуси проиграла Германии при достойной игре, провалила матч с командой Польши, не проявив характера. Зато в третьей встрече с Австрией азарт и волю продемонстрировала молодежь: Гирик, Белявский, Самойло… Именно эти юные "армейцы", а не номинальные лидеры команды переломили ход поединка. Работа с гандболистами в СКА - пример для подражания. В команде нет ни одного легионера, упор делается исключительно на своих воспитанников. Здесь на деле, а не на словах занимаются развитием отечественного гандбола", - сказал министр.

Сергей Ковальчук добавил, что по такому же пути должны идти белорусские футбольные клубы, чтобы в стране была не одна доминирующая команда, а 16 коллективов высокого уровня. "Если будет конкуренция, то внутренний чемпионат станет сильнее, соответственно появятся хорошие игроки, а при наличии классных футболистов и сборная наконец покажет результат. Все взаимосвязано. Мы к этому стремимся и обязательно этого добьемся", - констатировал он.-0-