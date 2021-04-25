Ковальчук рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Подготовка к Олимпиаде идет планово. У нас есть виды спорта, в которых традиционно хорошие результаты, получены олимпийские лицензии. Во многих видах очень сильная внутренняя конкуренция. В той же гребле на байдарках и каноэ что ни спортсмен, то призер либо победитель соревнований, а на Олимпийские игры едут единицы", - сказал Сергей Ковальчук.

По его словам, решение об участии конкретных спортсменов в Олимпиаде будет принимать совместная комиссия Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма, федераций непосредственно перед Играми.

Министр обратил внимание на то, что свой отпечаток на проведение Олимпийских игр наложит пандемия. "Наверное, будут ограничения, причем не только в плане перемещения, но и контактов друг с другом, допуска зрителей на трибуны. Главное, чтобы наши спортсмены были психологически готовы к этим условиям", - отметил он.-0-