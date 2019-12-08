Ковальчук: спорт - объединяющая сила для Беларуси и России

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У представителей спортивных ведомств Беларуси и России давно сложились самые добрые отношения, направленные на создание равных прав для граждан двух стран, занимающихся физкультурой и спортом, совместной подготовки резерва, спортсменов высшего звена. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на совместном заседании спортивных ведомств двух стран в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта и туризма Беларуси.

Сергей Ковальчук поблагодарил российскую сторону за решение вопроса, связанного с легионерским статусом белорусских спортсменов в чемпионатах России по игровым видам спорта, а также предоставление учебно-методических материалов по подготовке и обучению юных спортсменов. Он отметил, что встреча проходит в день 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Этот документ открыл путь для выхода на качественно новый уровень единения двух братских стран.

"Все эти годы мы работали и по-прежнему работаем в самом тесном контакте, наши специалисты постоянно и эффективно общаются между собой, обмениваются идеями, информацией, практическими наработками. У нас принципиально одинаковые позиции на международной арене при отстаивании интересов отечественных спортсменов, - сказал Сергей Ковальчук. - Мы достаточно успешно реализуем совместные научные проекты. На новый уровень выходит межвузовское сотрудничество. Реализуются планы проведения совместных мероприятий по повышению квалификации тренеров, судей и специалистов".

Министр спорта России Павел Колобков в свою очередь отметил, что только при объединении совместных усилий можно добиться высокого результата. Он поздравил белорусских коллег с успешным проведением II Европейских игр, подчеркнув, что все было организовано на самом высоком уровне и у всех участников и гостей игр остались самые теплые воспоминания. Именитый фехтовальщик также поблагодарил белорусскую сторону за активное участие во многих спортивных мероприятиях, проводимых на территории России, в том числе во Всемирной зимней универсиаде - 2019 в Красноярске, форуме "Россия - спортивная держава", который прошел в Нижнем Новгороде в октябре нынешнего года. Павел Колобков предложил расширить формат участия белорусской делегации в этом форуме, проведя в Нижнем Новгороде в 2020 году совместный образовательный семинар.

Павел Колобков

Стороны подвели основные итоги XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске и II Европейских игр в Минске, поделились информацией об использовании опыта проведения соревнований. Кроме того, был рассмотрен вопрос о включении в программу ежегодной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества соревнований по зимним видам спорта. Участники заседания обсудили формы сотрудничества в области борьбы с допингом в спорте и организации совместных информационно-образовательных мероприятий по антидопинговой тематике.-0-

Фото Минспорта и туризма Беларуси