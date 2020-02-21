Козеко: этап КМ в "Раубичах" при такой погоде - испытание и для организаторов, и для спортсменов

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" в нынешних погодных условиях станет испытанием и для организаторов, и для спортсменов, отметил главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко на пресс-конференции, посвященной проведению в Минске этапа Кубка мира по лыжной акробатике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Погода в этом году для Беларуси весьма необычная. Сколько лет себя помню, у нас такой теплой зимы не было. Так что это будет испытание не только для служб, обеспечивающих в стране условия для развития зимних видов спорта, но и для характера, воли спортсменов", - сказал наставник фристайлистов.

По его словам, в стартах женщин на домашнем этапе Кубка мира шанс проявить себя получат молодые спортсменки, ведь лидеры Александра Романовская и Анна Гуськова залечивают травмы. Мужские старты пройдут с участием практически всех сильнейших спортсменов.

"Соревнования будут интересными и полезными для нашей команды с точки зрения проверки возможностей молодых атлетов. Тем более что в Минске будут состязаться представители всех стран, которые претендуют на победу в Кубке мира", - добавил Николай Козеко.

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в РЦОП "Раубичи" 22-23 февраля. Решающая стадия состязаний начнется в субботу в 19.00. На следующий день состоится турнир по синхронным прыжкам.-0-

В "Раубичах" созданы комфортные условия для состязаний лыжных акробатов - координатор ФИС Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в РЦОП "Раубичи" 22-23 февраля. Решающая стадия состязаний начнется в субботу в 19.00. На следующий день состоится турнир по синхронным прыжкам.