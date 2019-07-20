"Краснодар" Александра Мартыновича, уступая 0:2 после 1-го тайма, сумел победить "Уфу" в чемпионате России

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" одержали волевую викторию во втором туре чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого тайма гостевого поединка с "Уфой" краснодарцы, капитаном которых является белорусский защитник Александр Мартынович, уступали 0:2. Однако во второй половине встречи гости смогли переломить ход поединка и, забив 3 гола подряд, вырвали победу со счетом 3:2.

Фото ФК "Уфа"

На старте первенства "Краснодар" уступил на выезде грозненскому "Ахмату" (0:1), а "Уфа" в Екатеринбурге проиграла "Уралу" (2:3).

Сегодня в российской премьер-лиге состоятся еще три встречи. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своей арене "Оренбург", за который играет белорусский защитник Михаил Сиваков. В первом туре армейцы проиграли в гостях самарским "Крыльям Советов" (0:2), а оренбуржцы также на выезде уступили "Ростову" (1:2). Сегодня самарцы принимают гостей из тульского "Арсенала" с белорусом Максимом Володько в составе, а ростовчане у себя дома встретятся с московским "Спартаком".

Еще 4 матча второго тура российского первенства пройдут в воскресенье, 21 июля: "Урал" - "Ахмат", "Локомотив" (Москва) - "Тамбов", "Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург).-0-