"Краснодар" и киевское "Динамо" не смогли выйти в 1/16 финала Лиги Европы

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе не сумели пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 6-го тура группы С краснодарцы играли в гостях у своего конкурента испанского "Хетафе" и потерпели крупное поражение со счетом 0:3, пропустив все голы во втором тайме. Александр Мартынович в конце игры был удален с поля. В другом поединке этого квартета швейцарский "Базель" на своем поле победил аутсайдера турецкий "Трабзонспор" с результатом 2:0. Итоговое положение: "Базель" - 13 очков, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1.

Киевское "Динамо", выступающее в группе В, сыграло вничью 1:1 на своей арене со швейцарским "Лугано" и осталось за бортом еврокубков. В скандинавском дерби футболисты датского "Копенгагена" у себя дома уступили шведскому "Мальме" - 0:1. Итоговое положение: "Мальме" - 11, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3.

В группе А азербайджанский "Карабах" в Баку разошелся миром с "Дюделанжем" из Люксембурга - 1:1. В матче двух фаворитов испанская "Севилья" в Никосии проиграла кипрскому АПОЭЛу со счетом 0:1. Итоговое положение: "Севилья" - 15, АПОЭЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4.

Позже потерявший шансы на выход в плей-офф московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в Барселоне с победителем группы Н испанским "Эспаньолом". Болгарский "Лудогорец" в Разграде встретится с венгерским "Ференцварошем" из Будапешта, за который выступает белорусский форвард Николай Сигневич. Положение команд после 5 туров: "Эспаньол" - 11, "Лудогорец" - 7, "Ференцварош" - 6, ЦСКА - 2.

В группе L казахстанская "Астана" с белорусским полузащитником Иваном Маевским в составе сыграет в Белграде с сербским "Партизаном". Казахстанская и сербская команды независимо от исхода этого поединка завершают еврокубковый сезон. В матче лидеров английский "Манчестер Юнайтед" примет у себя дома голландский "Алкмаар". Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Алмаар" - 9, "Партизан" - 5, "Астана" - 3.

В квартете I украинский клуб "Александрия" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом". Немецкий "Вольфсбург" на своей арене встретится с французским "Сент-Этьеном". Положение команд: "Гент" - 9, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.-0-