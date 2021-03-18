"Краснодар" не удержал победу над "Динамо" в матче футбольного чемпионата России

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" не удержали победу над московским "Динамо" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Краснодарская команда в начале второго тайма выигрывала со счетом 2:0, но в последние полчаса гости трижды поразили ворота соперников и вырвали волевую победу с результатом 3:2. Белорусский защитник Александр Мартынович не играл. Также сегодня московский "Локомотив" переиграл на выезде "Уфу" - 1:0. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте игры. Московский "Спартак" у себя дома разгромил "Урал" из Екатеринбурга со счетом 5:1.

Вчера в центральном поединке этого тура московский ЦСКА под началом белорусского наставника Виктора Гончаренко уступил на своем поле лидеру турнира, действующему чемпиону страны питерскому "Зениту" с результатом 2:3. Футболисты "Ростова" со счетом 4:0 разгромили на выезде волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Белорусский полузащитник "Ротора" Иван Маевский отыграл весь матч, Владимир Медведь вышел на замену на 69-й минуте, а белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил. В Грозном местный "Ахмат" выиграл у тульского "Арсенала" - 2:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев не играли.

Две заключительные встречи 23-го тура российского первенства состоятся 19 марта. Футболисты "Сочи" примут гостей из "Тамбова", а в Казани местный "Рубин" сыграет с "Химками".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 48 очков (23 матча), "Спартак" - 44 (23), ЦСКА - 40 (23), "Локомотив" - 40 (23), "Динамо" - 39 (23). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Список лучших бомбардиров возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 13 мячей.-0-