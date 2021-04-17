"Краснодар" не удержал победу над "Зенитом" в матче российского чемпионата

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко не удержали победу над лидером российского чемпионата питерским "Зенитом" в домашнем поединке 26-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За полчаса до окончания матча хозяева выигрывали со счетом 2:0 после голевого дубля Алексея Ионова, но довести дело до победы не смогли. На 76-й минуте лучший бомбардир российского первенства Сердар Азмун сократил разрыв до минимума, забив свой 16-й мяч, а еще через 10 минут Андрей Мостовой спас "Зенит" от поражения - ничья 2:2. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч.

Московский "Локомотив" одержал свою седьмую викторию кряду, разгромив у себя дома "Ростов" со счетом 4:1. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 63-й минуте, а белорусский защитник ростовчан Александр Павловец появился на поле на 75-й минуте встречи.

В Волгограде местный "Ротор" уступил московскому "Динамо" с результатом 0:3. Белорусские полузащитники хозяев Иван Маевский и Владимир Медведь не играли. Футболисты грозненского "Ахмата" победили на своей арене "Химки" со счетом 3:1.

Остальные встречи 26-го тура состоятся 18 апреля. В Туле местный "Арсенал" с белорусами Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе примет "Тамбов", за который выступает белорусский полузащитник Дмитрий Герман. Футболисты "Сочи" у себя дома встретятся с московским ЦСКА, московский "Спартак" примет на своей арене "Уфу", а в Екатеринбурге местный "Урал" сыграет с казанским "Рубином".

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит" - 55 очков, "Локомотив" отстает на 6 баллов, в активе "Спартака" 47 очков, у ЦСКА и "Динамо" по 46 зачетных баллов. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, 17 баллов в активе "Уфы", у "Ротора 18 очков, "Арсенал" набрал 20 очков.-0-