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18 сентября 2021, 21:29

"Краснодар" обыграл футболистов "Ахмата"  в чемпионате России

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко победили грозненский "Ахмат" с результатом 2:0 в гостевом матче 8-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча встречи в Грозном гости забили в концовке первого тайма - на 41-й минуте отличился Реми Кабелла, а через три минуты ворота хозяев поразил Владимир Ильин. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович не играл из-за травмы. 

Третью викторию в нынешнем первенстве одержали самарские "Крылья Советов", победившие на своей арене гостей из "Ростова" со счетом 4:2. Футболисты "Уфы" после трехматчевой серии без побед также у себя дома взяли верх над "Химками" - 3:2. 

Еще два поединка состоятся 19 сентября. Футболисты "Нижнего Новгорода" примут на своем поле тульский "Арсенал", а "Сочи" будут соперничать с гостями из московского "Динамо". В понедельник, 20 сентября московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе сыграют в Екатеринбурге с местным "Уралом". Лидер первенства питерский "Зенит" встретится в Казани с "Рубином". В Мскве в очередном столичном дерби сойдутся ЦСКА и "Спартак".

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", набравший 17 очков в 7 проведенных матчах, по 15 баллов у "Локомотива" и "Сочи", 14 очков в активе "Рубина".-0-

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