"Краснодар" одержал первую победу под началом Гончаренко

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" добыли первую победу под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 27-го тура чемпионата России краснодарская команда одолела в Казани местный "Рубин" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 17-й минуте встречи забил Алексей Ионов. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч. До этого краснодарские футболисты не выигрывали четыре тура подряд.

Лидеры турнира футболисты "Зенита" разгромили в Санкт-Петербурге волгоградский "Ротор" с "сухим" счетом 6:0. Белорусский полузащитник гостей Владимир Медведь вышел на замену на 79-й минуте встречи, а Иван Маевский не играл.

Идущий вторым московский "Локомотив" уверенно переиграл в Саранске аутсайдера премьер-лиги "Тамбов" с результатом 5:2. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович провел на поле весь второй тайм, а полузащитник тамбовского клуба Дмитрий Герман остался в запасе.

Футболисты "Ростова" после трех поражений кряду выиграли на своем поле у тульского "Арсенала" - 1:0. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец не играл, как и хавбеки туляков Юрий Ковалев и Валерий Громыко. В столичном дерби московский "Спартак" одолели ЦСКА со счетом 1:0. Белорусский форвард армейцев Илья Шкурин вышел на замену на 82-й минуте встречи.

Московское "Динамо" уступило на своей арене "Химкам" - 0:1, в Екатеринбурге местный "Урал" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1, футболисты "Сочи" переиграли на выезде "Уфу" - 3:2.

Положение в лидирующей группе после 27 туров: "Зенит" - 58 очков, "Локомотив" - 52 балла, "Спартак" - 50, ЦСКА, "Динамо", "Сочи", "Рубин" - по 46. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у "Ротора" 18 баллов, "Уфа" набрала 20 очков, "Арсенал" имеет 23 очка.

Бомбардирскую гонку возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.

Встречи 28-го тура российского первенства пройдут 1-3 мая.-0-