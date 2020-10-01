"Краснодар" пробился в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Краснодара" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, дважды победив греческий ПАОК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней виктории со счетом 2:1, в Салониках краснодарский клуб победил с таким же результатом. В первом тайме забитых мячей не было, а на 73-й минуте игры защитник хозяев Иоаннис Михайлидис срезал мяч в свои ворота. Через 4 минуты Омар Эль-Каддури сравнял счет, но буквально в следующей атаке краснодарцы снова вышли вперед после гола Реми Кабеллы.

Также сквозь сито квалификации в групповую стадию чемпионской Лиги пробились украинское "Динамо" из Киева, греческий "Олимпиакос" из Пирея, венгерский "Ференцварош" из Будапешта, австрийский "Зальцбург" и датский "Мидтьюлланн" из Хернинга.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят 26 клубов: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул". Жеребьевка групп пройдет 1 октября.-0-