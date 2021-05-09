"Краснодар" проиграл футболистам ЦСКА в чемпионате России

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко уступили в гостях его бывшему клубу московскому ЦСКА в матче предпоследнего тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости вышли вперед в середине первого тайма после гола шведского легионера Виктора Клаэссона, но этот успех оказался для них единственным. Еще до перерыва Чидера Эджуке сравнял результат, а во второй половине встречи Федор Чалов и Марио Фернандес забили еще два мяча в ворота Матвея Сафонова - 3:1 в пользу ЦСКА. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович отыграл весь матч, форвард армейцев Илья Шкурин остался в запасе.

Московский "Локомотив" разошелся миром со столичным "Динамо" - 0:0. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 81-й минуте игры.

Тульский "Арсенал" на своем поле в первом тайме выигрывал у казанского "Рубина" со счетом 2:0, но после перерыва пропустил четыре мяча и проиграл с результатом 2:4. Белорусские полузащитники тульского клуба Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили.

Грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 победил на своей арене покидающий элитный дивизион "Тамбов". Белорусский защитник гостей Дмитрий Герман провел весь матч. Волгоградский "Ротор", который ведет борьбу за право остаться в премьер-лиге, уступил в гостях футболистам "Сочи" со счетом 1:2. Белорусские полузащитники волгоградского клуба Иван Маевский и Владимир Медведь не играли.

Чемпион России питерский "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Уфой" - 0:0.

Завершится 29-й тур российского первенства 10 мая. В Екатеринбурге местный "Урал" примет "Ростов".

Положение в группе лидеров: "Зенит" - 62 очка (29 матчей), "Локомотив" - 53 (29), "Спартак" - 53 (28), "Рубин" - 52 (29), "Сочи" - 52 (29). В конце турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, "Ротор" набрал 21 балл, в активе "Уфы" 22 очка, у "Арсенала" 23 балла.

Список лучших бомбардиров возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 19 мячей.-0-