"Краснодар" проиграл на своем поле "Порту" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Во время матча "Краснодар" - "Порту". Фото ФК "Краснодар"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Краснодара", капитаном которого является белорус Александр Мартынович, уступили португальскому "Порту" со счетом 0:1 в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей дебютной встрече в главном континентальном турнире краснодарцы оказали достойное сопротивление куда более искушенному сопернику, но пропустили мяч в самой концовке игры после штрафного удара Сержиу Оливейры.

Golo do FC Porto! Sérgio Oliveira aproveita um livre já bem perto da área do Krasnodar e bate irrepreensivelmente, não dando hipótese ao guarda-redes dos russos.



11 Ligas | 7 Taças | 2.000 Jogos | Mais de 55.000 horas de desporto na sua @sporttvportugal pic.twitter.com/1gWwZwhyaW — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 7 августа 2019 г.

Ответная игра за выход в плей-офф квалификации чемпионской Лиги состоится 13 августа в Порту.

Ранее киевское "Динамо", которое тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, в первой игре 3-го круга квалификации ЛЧ уступило на выезде бельгийскому "Брюгге" - 0:1. Венгерский "Ференцварош", за который играет белорусский форвард Николай Сигневич, в хорватской столице сыграл вничью с загребским "Динамо" - 1:1.

Азербайджанский "Карабах" из Агдама неожиданно для многих сумел обыграть в Никосии кипрский АПОЭЛ - 2:1, греческий ПАОК на своем поле сыграл вничью с голландским "Аяксом" из Амстердама - 2:2, сербская "Црвена Звезда" в Белграде разошлась миром с датским "Копенгагеном" - 1:1.

Белорусские представители в еврокубках свои первые матчи 3-го квалификационного раунда второго по рангу турнира (Лиги Европы) проведут 8 августа. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у боснийского "Сараево", а солигорский "Шахтер" на выезде постарается дать бой итальянскому "Торино".-0-