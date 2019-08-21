"Краснодар" c разгромным счетом уступил "Олимпиакосу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Краснодара" без участия травмированного белорусского защитника Александра Мартыновича крупно проиграли греческому "Олимпиакосу" в гостевом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина встречи в Пирее прошла с преимуществом хозяев, которые вышли вперед на 30-й минуте после точного удара Мигеля Герреро. Во втором тайме гости сыграли также невыразительно и пропустили еще три мяча. Сначала голевой дубль оформил вышедший на замену Лазар Ранджелович, а довершил разгром Даниэл Поденсе - 4:0. Ответный матч за выход в групповой этап чемпионской Лиги состоится 27 августа в Краснодаре.
Результаты других встреч: ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:1, АПОЭЛ (Кипр) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:0, "Клуж" (Румыния) - "Славия" (Чехия) - 0:1, "Динамо" (Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:0, "Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:2.
Ответные матчи состоятся 27 и 28 августа. Команды, которые проиграют в двухраундовых противостояниях плей-офф чемпионской Лиги, переместятся в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира - Лигу Европы.-0-
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