"Краснодар" проиграл первый матч под началом Виктора Гончаренко

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" проиграли в первом матче под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений подряд с общим счетом 2:8 сегодня краснодарская дружина вновь не смогла порадовать своих болельщиков, уступив в Туле местному "Арсеналу" со счетом 0:1. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч, а белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев на поле не выходили.

Также сегодня в столичном дерби московский "Локомотив" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем сыграет со "Спартаком". Лидер турнира питерский "Зенит" на выезде будет соперничать с футболистами "Сочи". Московское "Динамо" примет на своей арене "Урал" из Екатеринбурга.

Результаты других игр 25-го тура российского первенства: "Уфа" - "Ахмат" (Грозный) - 3:0, "Ростов" - "Рубин" - 0:1, "Химки" - "Тамбов" - 1:0.

В последнем поединке этого тура московский ЦСКА, за который играет белорусский форвард Илья Шкурин, 12 апреля встретится в Москве с волгоградским "Ротором".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 51 очко, "Спартак" - 47, "Локомотив" - 43, ЦСКА - 43, "Рубин" - 43, "Динамо" - 42. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, 17 баллов в активе "Уфы", у "Ротора 18 очков, "Арсенал" набрал 20 очков.

Список лучших бомбардиров возглавляют зенитовцы Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 13 мячей.-0-