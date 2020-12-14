"Краснодар" разгромил футболистов "Локомотива" в чемпионате России

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" второй раз подряд одержали победу с результатом 5:0 в домашних матчах чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После недавнего разгрома волгоградского "Ротора" краснодарская дружина в поединке 18-го тура взяла верх над московским "Локомотивом". В этой встрече голевой дубль оформил Маркус Берг, еще по разу отличились Виктор Клаэссон, Реми Кабелла и Магомед-Шапи Сулейманов. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович отыграл весь матч, белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович на поле не выходил.

Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко не смог победить на своей арене екатеринбургский "Урал" - ничья 2:2. На 12-й минуте встречи белорусский форвард армейцев Илья Шкурин открыл счет, а через 20 минут Андрей Егорычев восстановил равновесие. После перерыва Никола Влашич с пенальти вновь вывел хозяев вперед, а в конце игры защитник гостей Игорь Калинин установил окончательный результат этого матча. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов остался в запасе.

Результаты остальных матчей 18-го тура: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:1, "Сочи" - "Спартак" - 1:0, "Ротор" (Волгоград) - "Уфа" - 1:0, "Химки" - "Арсенал" (Тула) - 1:0, "Тамбов" - "Рубин" (Казань) - 0:1, "Ахмат" (Грозный) - "Ростов" - 0:1.

Положение команд в российской премьер-лиге после 18 туров: "Зенит" - 38 очков, "Спартак" - 35, ЦСКА - 34, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Сочи" - 30, "Локомотив" - 28, "Краснодар" - 27, "Рубин" - 27, "Ахмат" - 25, "Химки" - 22, "Урал" - 20, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 11.

Список лучших бомбардиров чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 10 мячей.

Встречи 19-го тура состоятся 16-18 декабря.-0-