"Краснодар" разгромил футболистов "Ротора" в матче чемпионата России

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" разгромили волгоградский "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой игре краснодарская команда полностью владела инициативой, не позволив подопечным белорусского тренера Александра Хацкевича рассчитывать на положительный результат. По два гола забили Ари и Виктор Клаэссон, еще один мяч записал на свой лицевой счет Магомед-Шапи Сулейманов. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович отыграл оба тайма.

Столичный "Локомотив" на своей арене одержал волевую викторию над казанским "Рубином" со счетом 3:1. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел в стартовом составе, на 80-й минуте получил предупреждение, через 6 минут отдал голевую передачу Владиславу Игнатьеву и был заменен незадолго до финального свистка.

Московский "Спартак" разгромил у себя дома гостей из "Тамбова" с результатом 5:1. Белорусский защитник тамбовского клуба Максим Володько провел весь матч.

С таким же счетом действующий чемпион России "Зенит" победил в Санкт-Петербурге екатеринбургский "Уралом". Белорусский защитник гостей Николай Золотов провел на поле 33 минуты первого тайма, после чего был заменен.

В воскресенье, 6 декабря московское "Динамо" примет на своем поле тульский "Арсенал", за который выступают белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Также в российской столице ЦСКА во главе с белорусским специалистом Виктором Гончаренко сыграет с "Химками". Футболисты "Ростова" у себя дома встретятся с "Уфой".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Спартак" - 35 очков, "Зенит" - 35, ЦСКА - 32, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Динамо" - 27, "Ахмат" - 25, "Краснодар" - 24, Сочи" - 24, "Рубин" - 24, "Урал" - 19, "Химки" - 18, "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 12, "Уфа" - 10, "Ротор" - 8.-0-