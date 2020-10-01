"Краснодар" сыграет с "Севильей", "Челси" и "Ренном" в групповой стадии Лиги чемпионов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые на групповой стадии выступят сразу три представителя России. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, попали в группу Е, где их соперниками будут английский "Челси" из Лондона, испанская "Севилья" и французский "Ренн". Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе выступит в квартете А вместе с действующим победителем Лиги чемпионов немецкой "Баварией" из Мюнхена, испанским "Атлетико" из Мадрида и австрийским "Зальцбургом". Соперниками чемпиона России "Зенита" из Санкт-Петербурга в группе F будут немецкая "Боруссия" из Дортмунда, итальянский "Лацио" из Рима и бельгийский "Брюгге".

В групповой стадии выступят и два украинских клуба. Чемпион страны донецкий "Шахтер" - в группе В вместе с испанским "Реалом" из Мадрида, немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха и итальянским "Интером" из Милана. Киевское "Динамо", пробившееся в основной этап ЛЧ через квалификацию, попало в квартет G, где его оппонентами будут испанская "Барселона", итальянский "Ювентус" из Турина и венгерский "Ференцварош" из Будапешта.

Составы остальных предварительных групп:

С - "Манчестер Сити" (Англия), "Марсель" (Франция), "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Порту" (Португалия).

D - "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Аталанта" (Бергамо, Италия), "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания).

Н - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Истанбул" (Турция).

Матчи группового этапа чемпионской Лиги стартуют 20 октября, а завершатся 9 декабря 2020 года. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.-0-