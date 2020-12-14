"Краснодар" сыграет с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за жеребьевкой первого раунда плей-офф Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне определились пары 1/16 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный представитель России "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится с хорватским "Динамо" из Загреба.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива. Соперником еще одного украинского клуба киевского "Динамо" будет бельгийский "Брюгге".

Составы остальных пар:

"Арсенал" (Лондон, Англия) - Бенфика" (Лиссабон, Португалия);

"Лестер" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия);

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания);

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсберг" (Австрия);

"Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);

"Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания);

"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия);

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария);

"Хоффенхайм" (Германия) - "Молде" (Норвегия);

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Лилль" (Франция);

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция);

"Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия);

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля 2021 года. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-