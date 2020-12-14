"Краснодар" сыграет с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за жеребьевкой первого раунда плей-офф Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне определились пары 1/16 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный представитель России "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится с хорватским "Динамо" из Загреба.
Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива. Соперником еще одного украинского клуба киевского "Динамо" будет бельгийский "Брюгге".
Составы остальных пар:
"Арсенал" (Лондон, Англия) - Бенфика" (Лиссабон, Португалия);
"Лестер" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия);
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания);
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсберг" (Австрия);
"Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);
"Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания);
"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия);
"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария);
"Хоффенхайм" (Германия) - "Молде" (Норвегия);
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Лилль" (Франция);
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция);
"Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия);
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия).
Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля 2021 года. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-