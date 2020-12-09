"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" в футбольной Лиге чемпионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Краснодара" сыграли вничью - 1:1 в гостях у английского "Челси" в последнем матче группы Е Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча встречи в Лондоне были забиты в середине первого тайма: на 24-й минуте Реми Кабелла вывел гостей вперед, а через четыре минуты Жоржинью с пенальти восстановил равновесие в счете. После перерыва хозяева владели инициативой, гости отвечали контратаками, но результат так и не изменился. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович отыграл весь поединок. Аутсайдер турнира французский "Ренн" у себя дома уступил испанской "Севилье" - 1:3. Английский и испанский клубы вышли в 1/8 финала ЛЧ, а краснодарцы выступят в 1/6 финала Лиги Европы. Итоговое положение: "Челси" - 14, "Севилья" - 13, "Краснодар" - 5, "Ренн" - 1.

В заключительном поединке предварительной группы F действующие чемпионы России футболисты "Зенита" со счетом 1:2 проиграли в Санкт-Петербурге немецкой "Боруссии" из Дортмунда, которая ранее вышла в плей-офф главного континентального турнира. Второй пропуск завоевал итальянский "Лацио", сыгравший в Риме вничью с бельгийским "Брюгге" - 2:2. Итоговое положение команд: "Боруссия" - 13 очков, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.

В группе G испанская "Барселона" на своей арене неожиданно проиграла итальянскому "Ювентусу" из Турина с крупным счетом 0:3. Пропуск в плей-офф ЛЕ достался киевскому "Динамо", которое одолело в украинской столице венгерский "Ференцварош" из Будапешта со счетом 1:0. Итоговое положение: "Ювентус - 15, "Барселона" - 15, "Динамо" - 4, "Ференцварош" - 1.

В квартете Н немецкий "Лейпциг" у себя дома с результатом 3:2 обыграл английский "Манчестер Юнайтед", оставив его без плей-офф Лиги чемпионов. Матч на поле французского "Пари Сен-Жермен" и аутсайдера группы турецкого "Истанбула" был прерван на 19-й минуте при счете 0:0 и будет доигран сегодня с другой судейской бригадой. Положение команд: "Лейпциг" - 12 (6 матчей), "Пари Сен-Жермен" - 9 (5), "Манчестер Юнайтед" - 9 (6), "Истанбул" - 3 (5).

Также сегодня вечером пройдут заключительные матчи в остальных группах ЛЧ:

А - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Локомотив" (Москва), "Зальцбург" - "Атлетико" (Мадрид, Испания). Положение команд: "Бавария" - 13 очков, "Атлетико" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.

В - "Интер" (Милан, Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия). Положение команд: "Боруссия" - 8, "Шахтер" - 7, "Реал" - 7, "Интер" - 5.

С - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция). Положение команд: "Манчестер Сити" - 13, "Порту" - 10, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3.

D - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланн" - 1.

В 1/8 финала чемпионской Лиги выходят по две лучшие команды из восьми квартетов. Клубы, которые займут третьи места, продолжат выступление в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиге Европы.-0-