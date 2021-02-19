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19 февраля 2021, 07:23

"Краснодар" уступил загребскому "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

Фото ФК "Динамо Загреб"
Фото ФК "Динамо Загреб"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" потерпели поражение от хорватского "Динамо" со счетом 2:3 в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своей арене, российский клуб, капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, пропустил мяч на 15-й минуте после удара Бруно Петковича, а через 13 минут Маркус Берг восстановил равновесие. Вскоре после перерыва Бруно Петкович забил свой второй гол, затем Виктор Клаэссон снова сравнял результат, а на 75-й минуте игры Ияйи Атимвен забил победный мяч в ворота Евгения Городова.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 победил в Тель-Авиве израильский "Маккаби", который в квалификации Лиги чемпионов победил футболистов брестского "Динамо". Еще один украинский клуб киевское "Динамо" у себя дома разошелся миром с бельгийским "Брюгге" - 1:1.

Результаты остальных игр:

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Арсенал" (Лондон, Англия) - 1:1;

"Славия" (Прага, Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0;

"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4;

"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - 1:4;

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Милан" (Италия) - 2:2;

"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0;

"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2;

"Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 4:3;

"Молде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3;

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:2;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 4:2;

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2;

"Антверпен" (Бельгия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4.

Ответные матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 25 февраля. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-

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