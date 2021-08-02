"Краснодар" Виктора Гончаренко проиграл футболистам "Химок" в чемпионате России

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" проиграли "Химкам" со счетом 0:1 в домашнем поединке 2-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевого выигрыша у екатеринбургского "Урала" (3:1) краснодарские подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко не смогли продлить победную серию на своей арене. Хозяева больше владели мячом, но так и не смогли поразить ворота подмосковной команды. На 15-й минуте игры "Краснодар" заработал пенальти, но удар шведского легионера Виктора Клаэссона парировал голкипер гостей Илья Лантратов. Во втором тайме футболисты "Химок" использовали один из своих голевых моментов - на 63-й минуте игры победный гол забил Илья Кухарчук. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович, как и в первом туре, на поле не выходил.

Действующий чемпион России питерский "Зенит" одержал свою вторую викторию в новом сезоне, обыграв в гостях футболистов "Ростова" с результатом 4:2. В Екатеринбурге местный "Урал" и "Нижний Новгород" разошлись миром - 1:1. Бронзовый призер российского первенства московский "Локомотив" выиграл второй поединок, победив ЦСКА в столичном дерби - 2:1. Белорусские легионеры "Локо" Виталий Лисакович и Кирилл Зинович в этой встрече участия не принимали. На старте 30-го российского первенства железнодорожники обыграли на своей арене тульский "Арсенал" (3:1).

В матче второго тура тульская команда потерпела еще одно поражение, уступив у себя дома казанскому "Рубину" с результатом 0:3. Белорусский защитник хозяев поля Юрий Ковалев на поле не выходил. В стартовом туре казанские футболисты победили на своей арене вице-чемпиона страны московский "Спартак" (1:0). После этого поражения спартаковцы реабилитировались, обыграв в Самаре футболистов "Крыльев Советов" со счетом 1:0. Белорусский защитник "крылышек" Дмитрий Прищепа в этой встрече не участвовал.

Сегодня в последнем поединке второго тура грозненский "Ахмат" будет соперничать на своей арене с футболистами "Сочи".-0-