"Краснодар" Виктора Гончаренко уступил "Зениту" в футбольном чемпионате России

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко потерпели второе поражение подряд в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у действующего чемпиона страны питерского "Зенита", краснодарская команда уступила с результатом 2:3. На старте этого первенства подопечные Виктора Гончаренко разгромили в Екатеринбурге местный "Урал" (3:0), а потом неожиданно проиграли на своем поле подмосковным "Химкам" (0:1). Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович в этом сезоне ни разу на поле не выходил. Зенитовцы сначала выиграли в гостях у "Химок" (3:1), а затем также на выезде были сильнее "Ростова" (4:2).

В стартовом поединке 3-го тура российского первенства московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. Гости ушли от поражения на 74-й минуте игры, когда вышедшей на замену белорусский форвард Виталий Лисакович сравнял счет. Белорусский полузащитник москвичей Кирилл Зинович на поле не выходил. Тульский "Арсенал" на своем поле победил самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Белорусский полузащитник хозяев Юрий Поляков не играл, как и защитник гостей Дмитрий Прищепа. Оба соперника неудачно начали новый сезон, потерпев поражения в двух стартовых турах.

Вице-чемпион московский "Спартак" сенсационно проиграл на своей арене новичку премьер-лиги "Нижнему Новгороду" - 1:2.

Сегодня состоятся еще две встречи: "Химки" - "Ростов", "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва), "Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный). В последнем поединке 3-го тура футболисты "Сочи" 9 августа сыграют у себя дома с "Уралом".-0-