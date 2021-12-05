"Краснодар" выиграл у футболистов "Сочи" в матче чемпионата России

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под началом Виктора Гончаренко одержали волевую викторию над "Сочи" в последнем матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях, подопечные белорусского специалиста пропустили мяч на 19-й минуте после удара Матео Кассьеры. Через пять минут Виктор Клаэссон с пенальти сравнял результат, а в начале второго тайма он же забил победный мяч - 2:1 в пользу "Краснодара". Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович на поле не выходил. С таким же результатом - 2:1, завершились еще три встречи - "Нижний Новгород" у себя дома обыграл казанский "Рубин", "Химки" проиграли на своей арене тульскому "Арсеналу", а московский "Спартак" одолел гостей из грозненского "Ахмата". Московское "Динамо" на своем поле было сильнее футболистов "Уфы" - 2:0.

Московский "Локомотив" неожиданно уступил у себя дома "Уралу" из Екатеринбурга - 0:1. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте игры, полузащитник Кирилл Зинович вышел на замену незадолго до финального свистка.

С таким же счетом "Крылья Советов" проиграли в Самаре московскому ЦСКА. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа остался в запасе.

Лидер российского чемпионата "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с гостями из "Ростова" - 2:2.

Сейчас у "Зенита" 37 очков, в активе "Динамо" 35 баллов, у футболистов "Краснодара" и "Сочи" по 28 очков, на один балл меньше у ЦСКА. Внизу таблицы "Химки" - 14 очков, "Урал" и "Уфа" набрали по 16 баллов.

Список лучших бомбардиров взглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.

Матчи 18-го тура российского первенства пройдут 11-13 декабря.-0-