Кравченко: хоккеисты Молодечно выдержали давление "Динамо-Минск" в нужный момент

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты из Молодечно выдержали давление "Динамо-Минск" в нужный момент. Об этом рассказал после победного полуфинального матча в Кубке Салея рассказал главный тренер "Динамо-Молодечно" Дмитрий Кравченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Проявили характер, молодцы! Перед игрой испытывали определенные проблемы с составом, но, несмотря на сложности, удалось победить. Настраивать особо и не приходилось ребят на минчан. Всегда хочется с сильным соперником играть хорошо. Мои подопечные выдержали в сложных эпизодах встречи, когда это было необходимо и вышли в финал", - отметил он.

Молодечненское "Динамо" сыграет в финале 18 августа с "Юностью", а белорусский представитель в КХЛ сыграет за бронзовые награды с гродненским "Неманом". Розыгрыш почетного трофея проходит в Орше.-0-