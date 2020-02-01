Крейчикова и Мектич выиграли микст на Аustralian Open

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах "Мельбурн Парка" определились очередные победители открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче соревнований смешанных пар чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич за полтора часа одолели американо-британский дуэт Бетани Маттек-Сандс / Джейми Маррей - 5:7, 6:4, 10:1.

Также сегодня 21-летняя представительница США София Кенин впервые в карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема", обыграв в решающем поединке женского одиночного разряда испанку Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2).

Ранее в финальном матче женского парного разряда венгерка Тимея Бабош и Кристина Младенович из Франции переиграли чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из китайского Тайбэя (6:2, 6:1).

2 февраля, в последний день Australian Open, будут разыграны два титула у мужчин. В главном матче одиночного разряда встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. В финале состязаний мужских пар австралийцы Макс Перселл и Люк Сэвилл сыграют с американо-британским тандемом Раджив Рам / Джо Солсбери.-0-