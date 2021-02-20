Крейчикова и Рам победили в миксте Australian Open

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешка Барбора Крейчикова и американский теннисист Раджив Рам выиграли турнир смешанных пар открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче микста чешско-американский тандем взял верх над австралийским дуэтом Саманта Стосур / Мэттью Эбден - 6:1, 6:4.

Ранее японская теннисистка Наоми Осака во второй раз стала победительницей Australian Open в женском одиночном разряде, переиграв в решающем поединке американку Дженнифер Брэди - 6:4, 6:3.

19 февраля соревнования женских пар выиграли белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, обыгравшие чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

Два заключительных финала австралийского первенства пройдут 21 февраля. В главном матче мужского одиночного разряда восьмикратный триумфатор Australian Open первая ракетка планеты серб Новак Джокович сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (4), который лишь однажды играл в финале турниров "Большого шлема" (US Open - 2019).

В финальном матче мужского парного разряда американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери сыграет со словацко-хорватским тандемом Филип Полашек / Иван Додиг.-0-