Крэйг Вудкрофт пропустит выездную серию ХК "Динамо-Минск" в чемпионате КХЛ

9 ноября, Минск, / Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт пропустит выездную серию команды по причине заражения коронавирусной инфекцией, сообщил официальный телеграм-канал "зубров".

"Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает", - прокомментировал ситуацию пресс-службе клуба наставник.

Временно исполнять обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка нападающих к матчам и выбор сочетаний игроков. Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников. Роль Андрея Мезина - активно помогать коллегам на лавке.

Напомним, что со 2 по 14 октября Крэйг Вудкрофт, как и члены его тренерского штаба, также находился на самоизоляции - из-за вспышки в клубе коронавирусной инфекции.

В ту пору Крэйг Вудкрофт руководил командой удаленно: он проводил командные собрания и индивидуальные беседы в Zoom.

Нынче в команде намерены вернуться к практике удаленного проведения Крэйгом Вудкрофтом предматчевых установок.-0-