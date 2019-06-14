Крэйг Вудкрофт возглавил ХК "Динамо-Минск", ассистент - Михаил Грабовский

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт возглавил хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Тренерскую карьеру канадец начал в Германии, в сезоне-2014/15 в "Мангейме" был помощником наставника. Клубу удалось победить и в регулярном сезоне, и в плей-офф. Весной 2016 года было объявлено о переходе Вудкрофта в минское "Динамо". В сезоне-2016/2017 "зубры" заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, но далее первого раунда плей-оф пройти не сумели.

Крэйг Вудкрофт также ассистировал в сборной Беларуси канадскому наставнику Дэйву Льюису. После ухода из "Динамо" он возглавлял швейцарский "Серветт" из Женевы. Наставник входил в тренерский штаб сборной Канады, в том числе на Олимпиаде в Пхенчхане.

Шуневич: главным тренером ХК "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец "Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров", - добавил председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск".

Помощником главного тренера стал известный белорусский форвард по выступлениям в НХЛ Михаил Грабовский. Игрок получил травмы головы, долгое время не выступал и не объявлял о завершении карьеры, но часто проводил мастер-классы и появлялся на тренировках "Динамо". Михаил Грабовский четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси в 2009, 2011, 2013, 2014 годах.

Генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков считает, что этот тандем специалистов способен добиться высоких результатов. "После ситуации, которая у нас сложилась с Александром Андриевским, назначение Вудкрофта и Грабовского тренерами "Динамо" стало оптимальным вариантом. Возвращение Крэйга Вудкрофта на пост главного тренера, на мой взгляд, не нужно дополнительно аргументировать. Результаты команды под его руководством в сезоне-2016/17 говорят сами за себя. При Вудкрофте "Динамо" демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям", - отметил он.-0-