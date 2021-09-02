Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португалец Криштиану Роналду стал мировым рекордсменом по количеству мячей, забитых в матчах за национальную сборную, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во вчерашнем победном матче отборочного турнира чемпионата мира с футболистами Ирландии (2:1) 36-летний лидер португальской команды дважды поразил ворота соперников, и теперь на его лицевом счету стало 111 мячей в составе сборной. Таким образом, Криштиану Роналду, недавно перешедший из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед", побил прежний мировой рекорд нападающего иранской сборной Али Даеи, забившего 109 мячей.

Криштиану Роналду провел в составе национальной сборной 180 матчей.-0-