Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил премию лучшему футболисту 2018 года по версии Globe Soccer Awards, сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла в Дубае.

Роналду получил эту премию в пятый раз, что является рекордом. В номинации "Лучшая тренерская карьера" лучшим назван бывший наставник сборной России итальянец Фабио Капелло. Приз "Лучший гол года" также получил Роналду за гол ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" в ворота "Ювентуса".

Лучшим клубом года стал мадридский "Атлетико", который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Лучшим спортивным директором признали Фабио Параттичи из "Ювентуса". В номинации "Лучший агент года" победил Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, португальского тренера Жозе Моуринью и многих других. "Карьерную награду" (вручается бывшим игрокам, которые продолжают работать в футболе), получил хорват Звонимир Бобан, который занимает пост заместителя генерального секретаря ФИФА.

Награда за лучшую карьеру среди действующих футболистов вручена чемпиону мира - 2018 французу Блезу Матюиди. Лучшим тренером года стал Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года.

Globe Soccer Awards - ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.-0-