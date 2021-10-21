Криштиану Роналду установил новый рекорд в рамках Лиги чемпионов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый спортсмен Криштиану Роналду, который теперь вернулся в "Манчестер Юнайтед", стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, установившим новый рекорд. Об этом пишет Manchester Evening News.

Звезда футбола добился нового интересного результата, став первым игроком в Лиге чемпионов, который 38 раз поражал ворота оппонента на поле. Ранее Криштиану Роналду во время встречи с "Атлантой" забил финальный матч, чем и обеспечил себе рекорд.

Этот клуб стал 38-й командой, ворота которой поражал португалец в рамках Лиги чемпионов. Это рекордный показатель для международного турнира. -0-