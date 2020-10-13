Криштиану Роналду заболел коронавирусом

Криштиану Роналду. Фото из Instagram
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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает Федерация футбола Португалии.
"Криштиану Роналду чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Остальные игроки сборной сдали тесты на COVID-19 и получили отрицательные результаты. Это позволяет им продолжить тренировки перед матчем в Лиге наций с командой Швеции. Игра запланирована на 14 октября.-0-