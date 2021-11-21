Кристина Феклистова выиграла этап КМ по фехтованию на колясках в Италии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристина Феклистова выиграла этап КМ по фехтованию на колясках в Пизе (Италия), заняв первое место в соревнованиях шпажисток (категория Б). Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Беларуси по инваспорту Марина Григорян.
В финальном поединке белоруска уверенно победила итальянскую спортсменку Розанну Паскуино - 7:3.
Что касается остальных результатов белорусской команды, то в стартах шпажисток (категория Б) Александра Ильминская и Анастасия Костючкова разделили пятое место. Аналогичным образом выступила Анастасия Костючкова и в состязаниях по женской сабле (категория Б). Ее подруга по команде Кристина Феклистова в данном виде программы стала седьмой.
В мужской шпаге (категория Б) Матвей Доморацкий занял 10-е место. Иван Ажгирей завершил выступление на 25-й позиции в итоговом протоколе стартов рапиристов и 26-ю позицию в турнире по шпаге (оба результата - в категории А).-0-